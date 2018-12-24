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  • Son Güncelleme: 24.12.2018 12:59

Son dakika: 'den 'e sert tepki! Bakan Çavuşoğlu: da da bebek katilidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında Başbakanı ’ya yönelik çok sert ifadeler kullandı. Çavuşoğlu açıklamasında "Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmak istiyor haddini de aşıyor. ile Netanyahu’nun ortak özelliği var. İkisi de bebek katili" dedi.

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanı Binyamin 'nun, Suriye'yi bölemeyeceğini anladığı için son zamanlarda huzursuz olduğunu belirterek, " ile Netanyahu'nun ortak özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Tunus ziyareti kapsamında Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

HER İKİSİ DE BEBEK KATİLİDİR

"Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKK/YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor."

Türkiye'nin, İsrail'in Irak dahil bölgeleri PKK ile bölmek için çaba içinde olduğunu gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır." diye konuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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