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  • 25.12.2018 10:18
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 10:27

'da yolcu otobüsü ile cip çarpıştı

'da Rize'ye gitmekte olan bir yolcu otobüsü ile seyir halindeki bir cip çarpıştı. Yaşanan sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den Rize'ye giden Metro firmasına ait Hazım Şahiner yönetimindeki 34 UMC 95 plakalı yolcu otobüsü ile Yaşar Çakır'ın kullandığı 52 HT 624 plakalı cip, Fatsa-Bolaman yolu Kırlı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Cip sürücüsü Çakır yerinde yaşamını yitirdi, otobüs şoförü Şahiner ile 9 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trabzon istikameti kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan kazanın, cip sürücüsü Çakır'ın ters istikamette seyir halindeyken gerçekleştiği iddia edildi.

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