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  • Son Güncelleme: 25.12.2018 11:52

Son dakika: 'da askeri araç devrildi!

''ın Aralık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Kurtömer Karakokulu'nda görevli askerleri, ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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