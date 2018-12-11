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  • Son Güncelleme: 11.12.2018 14:33

Son dakika: Skandal eylem çağrısının ardından 'a büyük şok!

FOX Ana Haber'de Paris'teki protestoları ele alan , canlı yayında vatandaşlara "sokaklara çıkın" çağrısında bulunarak Fransa'daki ateşi Türkiye'ye taşıma derdine düştü. Fatih Portakal'ın skandal eylem çağrısına suç duyurusunda bulunuldu.

Amerikan beslemesi FOX TV ve ihanet mesaileri bitmek bilmeyen sunucusu bu akşam yine provokasyon peşindeydi! Portakal, Fransa'daki sokak olaylarını ele aldığı haberde Türk vatandaşlarını kışkırtarak sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Portakal, provokatif çağrısında şunları söyledi: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgazzamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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