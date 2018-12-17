Kağıthane'de akılalmaz olay! İçinde çocuğu varken...

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü 3 yaşındaki oğlu Ömer Aybars ve 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert ile otomobiline binen Gülbeyaz Avnamak, cadde üzerine geldiğinde aracını park etti.
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