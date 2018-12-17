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  • Son Güncelleme: 17.12.2018 16:35

'de akılalmaz olay! İçinde çocuğu varken...

'de çocuğunu kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden kadının aracı, içerisinde küçük oğlu varken çekici tarafından çekildi. Aracının çekildiğini öğrenen kadın otoparka giderek polisle tartıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane'de akılalmaz olay! İçinde çocuğu varken...

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü 3 yaşındaki oğlu Ömer Aybars ve 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert ile otomobiline binen Gülbeyaz Avnamak, cadde üzerine geldiğinde aracını park etti.

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