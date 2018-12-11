

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın provokatif sokak çağrısına tepki göstererek, "Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz. Vandalizme ve barbarlığa dönük davetler olarak görüyoruz ve tabii ki güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK sonrası basın toplantısı düzenleyen Çelik, toplumsal talep ile vandallığın birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizerek, "Bir eski CHP yöneticisinin ve bu sunucunun (Fatih Portakal) bu kadar sorumsuz şekilde böyle bir paylaşımda bulunması son derece dikkat çekicidir." dedi.

Demokrasi konusunda öne çıkan aktörlerin bile bu işlerin artık bir vandalizme dönüştüğünü söylemeye başladığını belirten Çelik, "Fransa'da hükümetin ve Cumhuriyetin tehdit edildiğini değerlendirirken bu şahısların bu şekilde, aslında teskin edici rolde olması gereken siyasilerin ya da medya mensuplarının tam tersine tahrik eden bir rol içerisinde olması manidardır." sözlerini kullandı.

Başkaları üzerinden bu tarz sokak çağrılarının çok kolay bir şekilde yapıldığını eleştiren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Unutmamak gerekir ki ortada toplumsal talep değil, bir vandalizm söz konusudur." diye konuştu.

"VANDALİZM İLE DEMOKRASİ BİR ARADA YAŞAMAZ"

Bu tarz sorumsuzluklar karşısında halkın haklı tepkileri olduğunun farkında olduğunu aktaran Çelik, "Bu haklı tepkiler karşısında yargı yoluna başvuranlar da var. Tabii ki bu yollar açıktır. Bu yollar yakın bir şekilde takip edilmektedir. AK Parti de bunu yakın bir şekilde takip ediyor." dedi.

Vandalizm ile demokrasinin ne olursa olsun bir arada yaşayamayacağını vurgulayan Ömer Çelik, "Biz vandalizme de karşıyız, bu göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasına da karşıyız." ifadelerini kullandı.

"VANDAL GRUPLAR BU EYLEMLERİ PARANTEZE ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Fransa'da çok karmaşık bir durum olduğunu hatırlatan Çelik, "Bunu saf bir toplumsal talep, masum bir toplumsal talep gibi görmemek lazım. Bu tip şeyler ortaya çıktıktan hemen sonra birtakım terör grupları, vandal gruplar hemen bunu paranteze almaya çalışıyorlar, bunu başka bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Fransa'da meşru hükümetin hedef alındığından ve göstericilere silah dağıtılabileceğinin basında yer aldığı bilgilerini hatırlatan Çelik, "Şimdi burada kuru kuruya bir toplumsal talepten bahsedeceğimiz bir durum yok. Daha sonra da bu şahısların, bu grupların temsilcisi olan bir şahsı hep beraber medyada izledik." diyerek, bu sözde temsilcinin çağrısını hatırlattı: "Başbakan gitsin, onun yerine emekli bir genelkurmay başkanı gelsin."

Bu gibi çağrıları masum çağrılar olarak görmediklerinin altını çizen Ömer Çelik, "Vandalizme ve barbarlığa dönük davetler olarak görüyoruz ve tabii ki güçlü bir şekilde kınıyoruz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.