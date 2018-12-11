Son dakika... MKYK sonrası Ömer Çelik açıklamalarda bulundu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK),Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantının sona ermesinin ardından Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik, şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesine taziye dileklerini iletti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit Altuğ Verdi'nin ailesini arayarak taziyelerini ilettiğini kaydetti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ GEREKLİ UYARILARI YAPTI"

Ömer Çelik, "Emniyet camiamıza, güvenlik güçlerimize, muhterem ailesine ve eşine başsağlığı ve taziyelerimizi arz ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltında. O kişinin sorgulanmasıyla gerçekler ortaya çıkacaktır. MKYK toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıntılı bir şekilde yerel seçimlere dönük değerlendirme yaptı. Teşkilatlarımızın gözden geçirilmesiyle ilgili kendilerinin uyarıları oldu. İlgili birim başkanı arkadaşlarımız notlarını aldılar. Arkasından iç ve dış gelişmeler ele alındı. Arkasından sosyal gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı." dedi.

"KAHRAMAN EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKILMAYACAK"

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız şehadet haberini alınca ailesiyle görüştü. Bir planlama yapılıyor. Ayrıntılar konusunda şu anda vereceğim bir şey yok. Bahsettiğiniz cenazeye katılım ve diğer konularda tabii ki kahraman emniyet müdürümüzü, şehit emniyet müdürümüzü yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı

"KENDİ YAYIN KURULUŞLARININ VANDALİZMLE KARŞI KARŞIYA MI OLMALARINI İSTİYORLAR?"

Dün akşam bir televizyon kanalında Fransa'daki olaylara atıfta bulunarak "Türkiye'de böyle olursa" diye niteleme yapılmasına ilişkin Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİR İDDİASI OLMAYAN GENEL BAŞKANIN KONUŞMASI"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün Meclis'te yaptığı konuşmasında "Bu bütçe darbe bütçesidir" ifadesine ilişkin Ömer Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşması, bir ülkenin meselelerine nasıl vakıf olunmaz, ülke meselelerinden nasıl uzak bir yaklaşımda olunur bunun tipik örneği. Ne rakamlar, ne argümanlar ne de pozisyonlar açısından haklı bir yere oturmayan bir konuşma. Bunu Türkiye'yi yönetmek gibi iddiası ve arayışı olmayan bir genel başkanın konuşması olarak değerlendiriyorum." dedi.

"DARBE GİRİŞİMLERİYLE İDEOLOJİK AKRABALIKTAN KURTULAMIYORLAR"

"15 Temmuz'daki darbe girişimini hafifletmek onun yerini meşru hükümetini suçlamak, Fetullahçı darbeyi yumuşatmak çabaları bu." diyen Çelik, " Seçilmiş mekanizmalara alerjisi olan bir yaklaşım. Siz demokratik sistemde ikinci parti durumundasınız. Anlatın tezlerinizi vatandaşa. Bunun yerine sürekli olarak sizin siyaseten sandığa gömüldüğünüz, sürekli olarak Türkiye'nin geçmişte bıraktığını düşündüğü kabuslardan yana tavır almanız maalesef bu zihni gösteriyor. Darbe girişimiyle ideolojik akrabalıktan kurtulamıyorlar. Bir şeye karar vereceksiniz. Mutlak surette sivil siyasetten yana olacaksınız. Seçilmiş hükümetten yana olacaksınız. Bunlara destek vereceksiniz. Zoraki olarak Yenikapı ruhuna katıldılar, ondan süratle ayrıldılar. Ne zaman bir vesayet ortaya çıksa bunun en büyük hamisi olarak CHP bütün enerjisini buraya akıtmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA BAHÇELİ YARIN SAAT 16.00'DA BİRARAYA GELECEK"

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı sayın Bahçeli ile görüşmesinde bir takvim belirledi mi? 6 tane açıklanmayan il var. Bu illerde önümüzdeki süreçte MHP ile işbirliği söz konusu olur mu? Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli arasında son derece açık diyalog kanalları var. Yarın da saat 16.00'da bir araya gelecekler." dedi.