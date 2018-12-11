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  • 11.12.2018 19:24

Son dakika: 'la seyahat edecek olanlar dikkat!

Büyükşehir Belediyesi, seferlerinin sinyal arızası nedeniyle bir süre yapılamayacağını açıkladı.

Marmarayla seyahat edecek olanlar dikkat!
'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi. Aksayan seferler nedeniyle istasyonlarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı kaydedildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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