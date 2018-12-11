Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi. Aksayan seferler nedeniyle istasyonlarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı kaydedildi.
Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı kaydedildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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