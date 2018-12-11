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  • 11.12.2018 22:19

Son dakika: toplandı

Merkez Yürütme Kurulu (), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK toplandı

Merkez Yürütme Kurulu (), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı toplantı, saat 22.00'de başladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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