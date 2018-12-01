G-20 Liderler Zirvesi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başladı. En büyük ekonomilere sahip 19 ülkenin lideri ile AB yetkilileri, dünyanın sorunlarını tartıştı.
İki günlük zirvede Türkiye'yi temsil eden Erdoğan, çok sayıda ikili görüşme yaptı. Müthiş bir diplomasi trafiğine imza attı. ABD Başkanı Trump'la da bölgemizdeki sorunları ele aldı.
ERDOĞAN ZİRVEDE
Dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderlerinin katıldığı zirve nedeniyle Buenos Aires'te yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şehir merkezinin bazı yerleri trafiğe kapatılırken, güvenliği 20 bin görevli sağladı. Buenos Aires'te ayrıca 2 günlük resmi tatil ilan edildi. Costa Salguero Fuar Merkezi'nde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti. Erdoğan, "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla düzenlenen G-20 Özel Oturumu'na katıldı. Özel oturumunun ardından G-20 liderleri ev sahibi Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından tek tek karşılandı. Liderler aile fotoğrafı çektirdikten sonra "İnsanları ilk sıraya koymak" temalı çalışma yemeğinde bir araya geldi. Zirvedeki liderlerin sık sık Erdoğan ile ikili görüşmeler yaptığı görüldü. ABD Başkanı Trump da Erdoğan ile samimi bir görüşme gerçekleştirdi.
Şİ CİNPİNG İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Erdoğan, ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İki lider, bölgesel konuları görüştü.
TRUMP'I GÖREN PRENS
Suudi Prens Muhammed bir Selman, Trump'ın karşısında el pençe divan durdu. Trump, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bütün gözlerin üzerinde olduğu Selman'la görüştü. ABD Başkanı, "Arkadaşça sohbet ettik" dedi.
ERDOĞAN'I GÖREN PRENS
Prens Muhammed bin Selman'ın yüzü Erdoğan'ı görünce değişti.
BUENOS AIRES HATIRASI
Başkan Erdoğan'ın, G-20 Zirvesi dolayısıyla yaptığı Arjantin ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, başkent Buenos Aires'te bulunan Evita Müzesi'ni ziyaret etti. Daha sonra First Lady'ler için hazırlanan programa katılan Erdoğan diğer başkan eşleriyle birlikte kameralara poz verdi.
HASAN AY
İki günlük zirvede Türkiye'yi temsil eden Erdoğan, çok sayıda ikili görüşme yaptı. Müthiş bir diplomasi trafiğine imza attı. ABD Başkanı Trump'la da bölgemizdeki sorunları ele aldı.
ERDOĞAN ZİRVEDE
Dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderlerinin katıldığı zirve nedeniyle Buenos Aires'te yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şehir merkezinin bazı yerleri trafiğe kapatılırken, güvenliği 20 bin görevli sağladı. Buenos Aires'te ayrıca 2 günlük resmi tatil ilan edildi. Costa Salguero Fuar Merkezi'nde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti. Erdoğan, "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla düzenlenen G-20 Özel Oturumu'na katıldı. Özel oturumunun ardından G-20 liderleri ev sahibi Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından tek tek karşılandı. Liderler aile fotoğrafı çektirdikten sonra "İnsanları ilk sıraya koymak" temalı çalışma yemeğinde bir araya geldi. Zirvedeki liderlerin sık sık Erdoğan ile ikili görüşmeler yaptığı görüldü. ABD Başkanı Trump da Erdoğan ile samimi bir görüşme gerçekleştirdi.
Şİ CİNPİNG İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Erdoğan, ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İki lider, bölgesel konuları görüştü.
TRUMP'I GÖREN PRENS
Suudi Prens Muhammed bir Selman, Trump'ın karşısında el pençe divan durdu. Trump, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bütün gözlerin üzerinde olduğu Selman'la görüştü. ABD Başkanı, "Arkadaşça sohbet ettik" dedi.
ERDOĞAN'I GÖREN PRENS
Prens Muhammed bin Selman'ın yüzü Erdoğan'ı görünce değişti.
BUENOS AIRES HATIRASI
Başkan Erdoğan'ın, G-20 Zirvesi dolayısıyla yaptığı Arjantin ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, başkent Buenos Aires'te bulunan Evita Müzesi'ni ziyaret etti. Daha sonra First Lady'ler için hazırlanan programa katılan Erdoğan diğer başkan eşleriyle birlikte kameralara poz verdi.
HASAN AY
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