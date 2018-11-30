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  • 30.11.2018 20:45

Eş zamanlı baskın! Tam 238 kilo ele geçirildi

ve 'da düzenlenen ortak operasyonunda, 238 kilo 875 gram 'skunk' adlı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Eş zamanlı baskın! Tam 238 kilo ele geçirildi

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, İzmir ve 'da tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, toplam 238 kilo 875 gram 'skunk' adlı ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattıkları ileri sürülen şüpheliler A.D., T.O., O.Z., T.K. ve M.T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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