CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya seyahatine çıktı, Avrupa'nın özel kalem müdürü gibi tavır aldı. Türkiye'nin AB üyeliğine hazır olmadığı palavrasını sıkan Kılıçdaroğlu; Frankfurter Allgemeine'deki yazısında ise yalanın dozunu artırdı. "Türkiye çok geriledi. Suçsuz insanlar hapiste" iftirasıyla Türkiye'yi Almanya'ya şikayet eden Kılıçdaroğlu, Türk düşmanlarına göz kırptı..
ŞİMDİ DE TERÖR SEMPATİZANLARIYLA BULUŞTU
Kılıçdaroğlu'nun "şikayet" skandallarının yankıları sürerken bu kez de terör sempatizanlarıyla buluşma olayı patlak verdi! Her fırsatta açıkça terör örgütü PKK'yı destekleyen Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer adındaki şahıslarla Berlin'de buluşup güle oynaya poz veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi büyük tepki topladı.
TÜRK DÜŞMANLIĞIYLA TANINIYOR
Kılıçdaroğlu'nun birlikte gülümseyerek poz verdiği isimlerden, Almanya'da siyaset yapan Sevim Dağdelen, Türk düşmanlığıyla tanınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda geri adım atmasını isteyen Dağdelen, terör örgütü PKK'nın sözcüsü gibi konuşarak bölgede sivillerin hedef alındığı yalanını söylemişti.
ALMANYA'DA PKK İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Kılıçdaroğlu ile güle oynaya poz veren bir diğer isim ise Evrim Sommer. Daha önce eyalet milletvekili olarak görev yapan Sommer; "Kürdistan halk mücadelesinin de her zaman yanında olmuş ve desteklemişimdir. Eyalette dış politika yapma lüksümüz yoktu." açıklaması yaparak PKK lehine çalışacagını net bir şekilde belirtmişti.
YAZIKLAR OLSUN
Kılıçdaroğlu'nun önce Türkiye'yi asılsız iddialarla Almanya'ya şikayet etmesi, ardından PKK sempatizanı isimlerle bir araya gelerek güle oynaya poz vermesi tepkilere yol açtı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun imza attığı bu skandalı "yazıklar olsun" diyerek kınadılar...
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ŞİMDİ DE TERÖR SEMPATİZANLARIYLA BULUŞTU
Kılıçdaroğlu'nun "şikayet" skandallarının yankıları sürerken bu kez de terör sempatizanlarıyla buluşma olayı patlak verdi! Her fırsatta açıkça terör örgütü PKK'yı destekleyen Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer adındaki şahıslarla Berlin'de buluşup güle oynaya poz veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi büyük tepki topladı.
TÜRK DÜŞMANLIĞIYLA TANINIYOR
Kılıçdaroğlu'nun birlikte gülümseyerek poz verdiği isimlerden, Almanya'da siyaset yapan Sevim Dağdelen, Türk düşmanlığıyla tanınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda geri adım atmasını isteyen Dağdelen, terör örgütü PKK'nın sözcüsü gibi konuşarak bölgede sivillerin hedef alındığı yalanını söylemişti.
"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN"
Türkiye'nin Afrin'e girmeye hakkının olmadığını belirten Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun bu konuda Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söylemişti. "NATO, Türkiye'ye baskı yapmalı" diyen PKK sempatizanı Dağdelen, Türkiye'nin teröristlere karşı mücadele ettiği operasyonların bir an önce durdurulmasını istemişti.
ALMANYA'DA PKK İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Kılıçdaroğlu ile güle oynaya poz veren bir diğer isim ise Evrim Sommer. Daha önce eyalet milletvekili olarak görev yapan Sommer; "Kürdistan halk mücadelesinin de her zaman yanında olmuş ve desteklemişimdir. Eyalette dış politika yapma lüksümüz yoktu." açıklaması yaparak PKK lehine çalışacagını net bir şekilde belirtmişti.
YAZIKLAR OLSUN
Kılıçdaroğlu'nun önce Türkiye'yi asılsız iddialarla Almanya'ya şikayet etmesi, ardından PKK sempatizanı isimlerle bir araya gelerek güle oynaya poz vermesi tepkilere yol açtı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun imza attığı bu skandalı "yazıklar olsun" diyerek kınadılar...
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