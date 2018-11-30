Başkan Erdoğandan G-20 Zirvesinde kritik temaslar

Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde kritik temaslar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki temaslarına başladı.
Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülkesi ve Avrupa Birliğinin katıldığı G-20 Zirvesi Arjantin'de başlıyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerinin bir araya geldiği G-20 Zirvesi'nin yapılacağı alanda Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından karşılandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katıldı.
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki temaslarına başladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Liderler, oturumun ardından Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin konuşma yapacağı açılışa iştirak edecek.