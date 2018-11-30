Başkan Erdoğandan G-20 Zirvesinde kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Liderler, oturumun ardından Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin konuşma yapacağı açılışa iştirak edecek.