G-20 Liderler Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e gitti. Düzenlediği basın toplantısında, zirvede ele alınacak konulara değindi. S-400'lerin milli para birimi ile alımı konusundaki gelişmeleri dile getirdi. "Bu işe başladığımızda bizim sürekli ilke bazında bir tezimiz vardı. O da şuydu; yerli para ile bu alım satımları yapalım diye. Dolayısıyla işin nihai noktada, bunun Ruble, TL olup olmayacağı noktasında aramızda bir mutabakat var. Fakat Merkez Bankalarımız'ın nihai çalışması henüz noktalanmış değil diyebiliyorum. Zaten yaklaşık bir yılımız var. İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibariyle de bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli, milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır" diye konuştu.
İKİLİ GÖRÜŞMELER
Erdoğan zirvede "Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz" dedi. "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" konulu G-20 özel oturumuna katılacak olan Başkan Erdoğan'ın "Fırsatları Elde Etme-Altyapı, Enerji ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği" konulu çalışma yemeğinde ana konuşmacı olarak katılımcılara hitap edeceği bildirildi. Ayrıca ABD, Çin, İngiltere, Hindistan, Şili, Hollanda, Almanya, Japonya, Kanada devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Erdoğan ile görüşme talebi olduğu öğrenildi.
TRUMP'TAN UKRAYNA İPTALİ
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediği gerekçesiyle G-20 zirvesinde Rus lider Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal etti. Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Putin'le Arjantin'de bir araya gelmeyeceğim" ifadesini kullandı. Trump'ın bu kararının ardından Rusya'dan da yanıt geldi. 'İptal' kararını sosyal medyadan öğrendiklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin'in diğer görüşmeleri için ekstra zamanı olacak" dedi.
ÖNCE TRUMP SONRA PUTİN
Başkan Erdoğan'ın, Arjantin'de ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan, yarın da Rusya Devlet Başkanı Putin ile gündemdeki konuları masaya yatıracak.
MERKEL'IN UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI
G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e hareket eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'i taşıyan uçak, arızalanarak Köln'e acil iniş yaptı. Arızanın, Hollanda hava sahası üzerindeyken meydana geldiği ve uçağın geri döndüğü açıklandı.
BAŞKAN'A SEVGİ SELİ
Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
İKİLİ GÖRÜŞMELER
Erdoğan zirvede "Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz" dedi. "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" konulu G-20 özel oturumuna katılacak olan Başkan Erdoğan'ın "Fırsatları Elde Etme-Altyapı, Enerji ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği" konulu çalışma yemeğinde ana konuşmacı olarak katılımcılara hitap edeceği bildirildi. Ayrıca ABD, Çin, İngiltere, Hindistan, Şili, Hollanda, Almanya, Japonya, Kanada devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Erdoğan ile görüşme talebi olduğu öğrenildi.
TRUMP'TAN UKRAYNA İPTALİ
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediği gerekçesiyle G-20 zirvesinde Rus lider Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal etti. Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Putin'le Arjantin'de bir araya gelmeyeceğim" ifadesini kullandı. Trump'ın bu kararının ardından Rusya'dan da yanıt geldi. 'İptal' kararını sosyal medyadan öğrendiklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin'in diğer görüşmeleri için ekstra zamanı olacak" dedi.
ÖNCE TRUMP SONRA PUTİN
Başkan Erdoğan'ın, Arjantin'de ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan, yarın da Rusya Devlet Başkanı Putin ile gündemdeki konuları masaya yatıracak.
MERKEL'IN UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI
G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e hareket eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'i taşıyan uçak, arızalanarak Köln'e acil iniş yaptı. Arızanın, Hollanda hava sahası üzerindeyken meydana geldiği ve uçağın geri döndüğü açıklandı.
BAŞKAN'A SEVGİ SELİ
Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
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