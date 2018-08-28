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Kandil ittifakının üyeleri ve "Apo ve Selo’ya özgürlük için" yeni bir kirli ittifak peşinde

Son lerde ’nin emanet oyları ile Meclis’e giren, ’nın siyasal kanadı ve her daim destekçisi olan CHP şimdi de terörist başı, çocuk katili "APO ve ’a özgürlük" için ittifaka soyundu!

CHP ve HDP Apo ve Selo’yu kurtarmak için devrede!

'nin ve Türk milletinin aleyhine her konuda bir araya gelen ve ittifakı bu kez de terörist başı, çocuk katili APO ve için devrede.

"TERÖR SUÇLARI OLMAYACAKSA NE OLACAK?"
çağrısı yapan, CHP'nin skandal isimlerinden , ihanetlerine bir yenisini ekledi. ile ağız birliği yaparak sözde "kader mahkumlarına genel af" isteyen Özgür Özel, söz konusu genel af tartışmalarının kapsamını eleştirerek "Terör suçları olmayacak, kadına yönelik şiddet suçları olmayacak, çocuk istismarı olmayacak. Bir de olacakları saysana." diyerek başta terörist elebaşı APO ve PKK'nın siyasal tetikçisi Selahattin Demirtaş'a af çağrısında bulundu.

"İNSANLAR ARTIK PATLAMA NOKTASINA GELDİ"
Söz konusu Kandil ittifakını diğer kanadında olan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da , APO'nun ve Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasından rahatsız olan terör yandaşlarını referans göstererek "İnsanların artık patlama noktasına geldiğini ve genel af getirilmesi gerektiğini" söyledi.

HDP'li Gergerlioğlu, "İnsanlar patlama noktasında ve buna devletin çözüm bulması gerekir. Af, cezaevlerinin ve cezaevlerinde yakınları olanların en önemli konusu." dedi.



Gergerlioğlu yaptığı "cezaevlerinin ve cezaevlerinde yakınları olanların en önemli konusu" şeklindeki bu bu skandal açıklamalarla adeta "APO ve Selo'ya özgürlük" isteyen terör yandaşlarını harekete geçirme girişiminde bulundu.



UZUN SÜREDİR SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A "ÖZGÜRLÜK" PEŞİNDELER
CHP ve HDP tarafından terör yandaşları için yapılan bu af çağrıları ilk değil. 24 Haziran lerinde de skandal bir ittifaka imza atan CHP ve HDP seçim süreci boyunca birçok kez ortak miting düzenlemiş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve ekibinden birçok isim Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş ve CHP mitinglerinde "Seloya özgürlük" ve "Selo Başkan" sloganları atılmıştı.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 18:39
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