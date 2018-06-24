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Yol Durumu
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'nin desteğiyle Meclis'te

sonuçlarının büyük bölümüyle açıklanmasının ardından kirli ittifakın boyutu da gözler önüne serildi. ve , tam da seçim öncesinde planladıkları gibi belli bölgelerde 'ye oy vererek barajı aşmasını sağladı.

CHPnin desteğiyle HDP Mecliste
kararını verdi, yurdun dört bir yanından vatandaşlar sandıklara akın ederek 'ı Türkiye'nin ilk Başkanı yaptı.

Öte yandan sonuçlarının ülke çapında büyük bir oranda netleşmesinin ardından ortaya çıkan bazı detaylar, kirli ittifakın ne denli organize ve ihanet içinde çalıştığını da gözler önüne serdi.

CHP'NİN DESTEĞİYLE BARAJI GEÇTİ

Seçim süreci boyunca ile sırf Erdoğan'ın kaybetmesi üzerine ittifak içine giren, adeta 'nın siyasi kolu gibi hareket eden ; CHP ve 'nün talimatı ile yapılan oy devşirme operasyonu ile yüzde 10 barajının üzerine çıkarak meclise girdi.

Özellikle İstanbul ve Tunceli gibi kritik illerin seçim sonucunda sandığa yansıyan veriler, seçim süreci boyunca planı yapılan CHP ve FETÖ destekçilerinin HDP'ye baraj geçirme operasyonunun sadece planda kalmadığını, bu kirli ittifakın gerçekten de hayata geçirildiğini kanıtladı.

SEÇİM ÖNCESİ DESTEK SÖZÜ VERİLMİŞTİ

Tam da seçim öncesi söz verildiği gibi CHP, HDP'ye baraj desteğini sundu, cumhurbaşkanlığında yüzde 8 oy alırken, HDP yüzde 11.1'le seçim barajını geçti.

"CHP'li her aileden 1 oy kampanyasıyla" HDP bu seçimde yüzde 3'lük açığını kapatarak Meclis'e girmeyi hak kazandı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 23:23
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