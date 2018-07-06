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- ilişkisini reddeden İnce'yi zora sokacak belgeler!

lerinde 'lilerin mitingine katılarak büyük destek verdiği 'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütleriyle birliktelik eleştirisine yanıt geldi.

CHP-PKK ilişkisini reddeden İnceyi zora sokacak belgeler!
Cumhurbaşkanı , İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. Burada yaptığı konuşmada 'ye bir takım eleştirilerde bulundu.



ERDOĞAN ELEŞTİRDİ
Erdoğan, CHP'nin teör örgütleri ve uzatılarıyla yaptığı iş birliğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarına , sosyal medya hesabından yanıt verdi."



CHP VE TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA UTANMADAN BAĞLANTI KURUYORSUN"
İnce paylaşımında şunları dile getirdi: "Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun."



HDP'LİLER İNCE MİTİNGİNDE
Oysa Muharrem İnce, terör örgütü 'nın siyasi uzantısı olan 'lilerin lerinde bağrına bastığı isimdi. Öyle ki; HDP'liler kendi partilerinin bayraklarıyla İnce'nin mitingine katılıyordu.

Bu süreçte Muharrem İnce'de "Kürt sorununu çözeceğim" diyerek HDP'lilere umut dağıtıyordu.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 15:04
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