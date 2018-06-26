İşte CHP-HDP gizli ittifakının kanıtı

CHP'li her aileden 1 oy kampanyasıyla HDP'nin yüzde 3'lük açığını kapattı ve seçim barajını aştırdı.

67 milletvekili ile yeniden TBMM'e giren HDP ancak diğer seçimlerde en fazla oy aldığı Doğu ve Güneydoğu'da büyük kayıp yaşamasına rağmen batıdan gelen oylarla barajı aştı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına bakıldığında CHP ve HDP arasında tabanda yaşanan gayri resmi ittifak gözler önüne seriliyor. Cumhurbaşkanlığında Selahattin Demirtaş yüzde 8 oy alırken, HDP yüzde 11'le seçim barajını geçti.

Özellikle İstanbul'da CHP'den HDP'ye ciddi miktarda emanet oy gitti. CHP'nin son dönemdeki seçimlerde ilk sırada çıktığı İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, bu seçimde oyu düşerken HDP'nin oyunun arttığı gözlendi. İzmir'de de CHP'nin oyları düşüşteyken oylarını arttıran tek parti HDP oldu.

Seçim sonuçlarına detaylı bakıldığında ise bunun kanıtları rakamlarda açık bir şekilde kendini gösteriyor.

KADIKÖY

Demirtaş: %2.47

HDP: %13.54

BEYOĞLU

Demirtaş: %3.48

HDP: %16.67

ŞİŞLİ

Demirtaş: %5.54

HDP: %18.23

BEŞİKTAŞ

Demirtaş: %2.33

HDP: %16.49

BAKIRKÖY

Demirtaş: %2.92

HDP: %13.87

ATAŞEHİR

Demirtaş: %4.59

HDP: %11.52

BEYLİKDÜZÜ

Demirtaş: %4.87

HDP: %10.16

KARTAL

Demirtaş: %4.62

HDP: %11.02

MALTEPE

Demirtaş: %3.53

HDP: %10.29

ÜSKÜDAR

Demirtaş: %2.98

HDP: %8.66