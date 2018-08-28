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  1. CHP ve HDP Apo ve Selo’yu kurtarmak için devrede!

Son dakika: Başkanı Bakü'ye gitti

Meclis başkanı Bakü'ye gitti. Yıldırım'ı, 'ndan Büyükşehir Belediye Başkanı ile diğer yetkililer uğurladı

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 18:44
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