İyi Parti kurultayı, Ankara ATO Congresium'da salonu dolduran partililer tarafından 2013 yılında kaldırılan 'Andımız' metninin okunmasıyla başladı.

Meral Akşener daha önce iki kez sosyal medya hesabından, bir kez de yazılı olarak göreve dönmeyeceğini çok net bir dille ifade etmişti. Ancak bugünkü kongrede konuşma yapan Akşener, göreve döndüğünü açıkladı.

"GÖREV TÖRE GEREĞİYMİŞ"

Akşener konuşmasında, "Görev töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim. Bilinsin isterim ki aklımızı karartacak hırslarımız yoktur. Kariyer planlamasıyla siyaset yapmıyoruz." ifadelerine yer verdi.



