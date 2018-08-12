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'deki kurultay komedisi! Meral yine aday

Daha önce, istifa ettiğini ve kararının kesin olduğunu açıklayan , bugünkü kurultayında göreve dönme gerekçesini açıkladı.

İYİ Partideki kurultay komedisi! Meral yine aday

kurultayı, Ankara ATO Congresium'da salonu dolduran partililer tarafından 2013 yılında kaldırılan 'Andımız' metninin okunmasıyla başladı.

daha önce iki kez sosyal medya hesabından, bir kez de yazılı olarak göreve dönmeyeceğini çok net bir dille ifade etmişti. Ancak bugünkü kongrede konuşma yapan Akşener, göreve döndüğünü açıkladı.

"GÖREV TÖRE GEREĞİYMİŞ"
Akşener konuşmasında, "Görev töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim. Bilinsin isterim ki aklımızı karartacak hırslarımız yoktur. Kariyer planlamasıyla siyaset yapmıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 12:07
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