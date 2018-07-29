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Meraller çok yüksek

Meraller çok yüksek
Gelen Başkanı , istifa edeceğini açıkladı. Destekçileri ise evinin önünde nöbete başladı. Dün ise ellerinde İyi Parti bayraklarıyla evinin önüne gelenler Meral Akşener lehine slogan attı. Partililer, Akşener'in evinin kapısına tülbentler asarken, sokağa ise 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlar asılması dikkat çekti. Akşener ise bir yaptığı açıklamada "Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezde olacağım" dedi.

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