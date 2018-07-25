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Akşener: olmama kararım kesin

Genel Başkanı , olağanüstü kurultayda olmama kararının kesin olduğunu açıkladı.

Aday olacak mı? Son kararını açıkladı

Genel Başkanı , olağanüstü kurultayla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Akşener, "Kurultayda olmama kararım kesindir" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİ YOLUNA YENİ BİR YÖNETİMLE DEVAM ETMELİ"

İYİ Parti lideri Akşener, "Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

"BAYRAĞI DEVRALACAK ARKADAŞLARIMA GÜVENİM TAM"

Akşener, "Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır. Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 11:33
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