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Son dakika... 'de 'in tek adaylığını teyit etti

de istifa tiyatrosu sona erdi. Defalarca "aday değilim" diye halkı kandırarak prim yapma peşine düşen 'in tek adaylığı teyit edildi. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, sonrası yaptığı açıklamada Meral Akşener’i tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız” dedi. Ardından, Başkanlık Divanı'nda Akşener'in tek adaylığı teyit edildi

İstifa tiyatrosu sona erdi

, 'nda, Merak Akşener'in tek adaylığı teyit edildi. Delegelerin oyları ile olağanüstü li kurultayada Akşener'in, Genel Başkanlığa tek aday olması kararlaştırıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: "Toplantı çok iyi ve verimli geçti. Kendisini tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız, orada bir değişiklik yok. Tüm delegeler Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu'nun ortak adayı 'dir."

Toplantıda 'e kurultay süreci ile ilgili bilgi verdiklerini ifade eden Çıray, "Sayın Akşener hala Genel Başkanımız. Dolayısıyla kendisine yürüyen kurultar süreci ile bilgi verdik ve kurultaya hazırız. Biz kendisine beyanımızı yaptık. Memleket meselelerini konuştuk." şeklinde konuşmuştu.

İYİ Parti'de Meral Akşener Olağanüstü Kurultay çağrısı yapmış, bununla beraber görevini sürdürmüştü. Seçim sonuçlarına dair başarısızlık tartışmaları nedeni ile, Akşener kendi iradesi ile aday olmayacağını belirtmişti. Ancak delegeler bu açıklmaya rağmen Akşener'i aday gösterecek.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 18:52
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