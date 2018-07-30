İYİ Parti, Başkanlık Divanı'nda, Merak Akşener'in tek adaylığı teyit edildi. Delegelerin oyları ile olağanüstü seçimli kurultayada Akşener'in, Genel Başkanlığa tek aday olması kararlaştırıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: "Toplantı çok iyi ve verimli geçti. Kendisini tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız, orada bir değişiklik yok. Tüm delegeler Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu'nun ortak adayı Sayın Akşener'dir."

Toplantıda Meral Akşener'e kurultay süreci ile ilgili bilgi verdiklerini ifade eden Çıray, "Sayın Akşener hala Genel Başkanımız. Dolayısıyla kendisine yürüyen kurultar süreci ile bilgi verdik ve kurultaya hazırız. Biz kendisine beyanımızı yaptık. Memleket meselelerini konuştuk." şeklinde konuşmuştu.

İYİ Parti'de Meral Akşener Olağanüstü Kurultay çağrısı yapmış, bununla beraber Genel Başkanlık görevini sürdürmüştü. Seçim sonuçlarına dair başarısızlık tartışmaları nedeni ile, Akşener kendi iradesi ile aday olmayacağını belirtmişti. Ancak delegeler bu açıklmaya rağmen Akşener'i aday gösterecek.