Yol Durumu
  1. Ekonomik savaşa karşı milli duruş!

Son dakika: Tunceli'de kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de dün gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan 'Sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu' Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

  • 12 Ağustos 2018, Pazar 09:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar