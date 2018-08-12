İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de dün gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan 'Sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu' Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
Son dakika: Tunceli'de kırmızı listedeki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de dün gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan 'Sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu' Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.