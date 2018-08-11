Her fırsatta Türkiye karşıtlığı üzerinden yaptığı yayınlarla ve imza attığı skandal provokatif yalan haberlerle gündeme gelen FOX TV , ABD tarafından yapılan Türkiye ekonomisine ve bağımsızlığına diz çöktürme operasyonuna da çanak tutma fırsatını tepmedi.İşte her fırsatta ihanet safında yer alan, FETÖ 'nün sözcüsü, terörist aklama kanalı FOX TV ve islam düşmanı, siyonist sahibi Murdoch'ın krli dosyası...

TÜRKİYE'DE DE GÜLEN TERÖR ÖRGÜTÜYLE ORTAK HAREKET EDİYOR

İslam düşmanı siyonist işadamı Murdoch, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığını alçakça numaralarla ortaya koyuyor. Siyonist/Neocon saldırının Türkiye'deki ayağında Fox TV; FETÖ ile ortak hareket ediyor, FETÖ'nün talimatları doğrultusunda tam bir sömürge kanalı olarak yayın yapıyor.







ALÇAKLIĞIN FOX HALİ!

İslam düşmanı, FETÖ işbirlikçisi FOX News, California'da gerçekleşen bir silahlı saldırının failinin "Tayyeep bin Ardogan" olduğunu yazmıştı. "Tayyeep bin Ardogan" adında 28 yaşındaki Katarlı olduğu iddialarının kısa sürede yalan olduğu anlaşıldı. Kanala çok büyük tepkiler yağınca, hainlik düzeltildi. Sonra da özür dilendi.



İSLAM DÜŞMANI BİR SİYONİST

İsrail'in bir terör devletine dönüşüp, siyonist emelleri için dünya barışını tehdit etmesinin finansörlerinden Yahudi işadamı FOX TV'nin sahibi Murdock, attığı skandal bir tweet ile dünyayı ayağa kaldırmıştı.







Fransa "Birlik ve Beraberlik Yürüyüşünün" hazırlıklarını tamamladığı sıralarda Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın attığı, "Müslümanların çoğunluğu barışsever olabilir ama içlerinde büyüyen Cihatçı kanserin farkına varıp ortadan kaldırılana dek onlar da sorumlu sayılmalıdır" şeklindeki tweeti, İslam'a yönelik siyonist düşmanlığının en açık göstergesi oldu.

TERÖRİST AKLAMA MERKEZİ FOX TV

Murdoch sahibi olduğu medya şirketleriyle bugüne kadar onlarca kez Türkiye düşmanlığı yaptı.Türkiye'nin PKK ile mücadelede kazandığı başarılar Fox'u her zaman rahatsız etti. Fox TV'de PKK'lı teröristlere övgüler düzüldü, Türkiye'nin NATO'dan atılması konuşuldu.



DHKP-C MİLİTANLARINA DESTEK

FOX TV'de yayınlanan İlker Ayrık'ın programında açlık şovu yapan DHKP-C militanları Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için propaganda yapıldı.

Bildiriye imza atmayan oyuncu İlker Ayrık da DHKP-C şüphelisi tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya desteğini farklı bir yoldan açıkladı.





DARBECİ VE FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKIYORLAR

Fox TV'nin ana haber spikeri Fatih Portakal, darbecilere destek oldu. PKK'nın da sözcülüğünü yapan Portakal, cuntacılar başarılı olsun diye halkın sokaktan çekilmesi için görev aldı. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek olan FETÖ'nün militanları tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine Portakal, sosyal medya üzerinden işbirliği içine girdi. Yargı, emniyet ve askeriyenin içerisindeki FETÖ'cü teröristlerin görevden alınmasına çıldıran Portakal, sanal teröristlik yaptı. Basın özgürlüğü maskesiyle terör örgütünü savunan Portakal, FETÖ'cü militanlara televizyon ekranlarından destek veriyordu. Darbe girişiminin ardından ise attığı tweetlerle kendini bir kez daha deşifre ederek, teröristlere ortak oldu. İşte Portakal'ın attığı o tweetler..





EKONOMİK 15 TEMMUZ'UN MEDYA AYAĞI FOX TV

Türkiye'ye karşı ekonomik 15 Temmuz'u başlatan ve açıkça saldırıya geçen ABD'nin Fox TV'si de Trump ile eş zamanlı olarak FOX kirli savaşın düğmesine bastı. FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasının da işbirlikçiliğini yapan FOX, şimdi de ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı rolünü üstleniyor.

HOLLANDA KRİZİNDE TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, PKK'lı teröristlere propaganda yaptıran fakat Türk bakanları engelleyen Hollanda'nın faşist tutumuyla ilgili Türkiye'yi suçlamıştı. Hollanda'yla yaşanan krizi yorumlayan Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Bana vatan haini diyebilirsiniz ama Türkiye de kabahatli. Birilerinin de bunu söylemesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı..



PORTAKAL, FETÖ'NÜN TERÖR MEDYASINA SAHİP ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Başbakan, ve diplomatları dinleyip yabancı istihbarat birimlerine servis eden FETÖ'nün para kasası İpek Koza Holding'e kayyum atanmasının ardından kirli ittifak bir araya gelmişti. Fox TV'de Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal FETÖ militanlarıyla dayanışma içerisine girmişti, hukuku takmayıp, kapandıkları bir odada illegal ve korsan bir yayın yaparak, "basın özgürlüğüne darbe" yalanlarını söyleyen FETÖ'cülere Fox TV de yalanlarla destek verdi.







Portakal, "Bugün, Bugün ve Kanaltürk televizyonlarının canlı yayınla karartıldığı bir gün. Karardığı değil, karartıldığı bir gün. Bugün bazı medya kuruluşlarının o meşhur pengueni oynadığı bir gün. Bugün özgür medya söylemlerinin bittiği bir gün." dedi..



"TÜRKİYE'DEN DEFOL"

FOX TV kirli planlarını sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da uyguluyor... Söz konusu islam düşmanı, siyonist kuruluş, İngiltere'de telekulak skandalına karıştığı için iki televizyon kanalı uydudan atılmış, şirketleri kayyuma devredilmişti.



Murdoch'un Türkiye'de sahibi olduğu Fox TV'nin FETÖ etkisi altındaki yayınları da İngiltere'deki olaylar emsal alınarak kapanma taleplerini beraberinde getirmiş, islam düşmanı, terörist aklama merkezi FOX'a karşı "Türkiye'den defol" sesleri yükselmişti.