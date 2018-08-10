Fox Amerika ile eş zamanlı olarak Fox Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye saldırmasını fırsat bilip, 17/25 Aralık'tan bu yana yürüttüğü kirli operasyonlarına hız verdi. Sahibi tescilli Türkiye düşmanı Murdoch olan Fox TV, ekonomik 15 Temmuz'u zil takıp oynayarak karşılayacak kadar pervasızlaştı.

Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağındaki Fox TV'de, operasyonu Doğan Şentürk ve Fatih Portakal yürütüyor.

ABD'nin her saldırısında Türkiye karşıtı pozisyon alan Murdoch'ın sahibi olduğu Fox, Trump'ın başlattığı ekonomik savaşa katıldı. Fox Türkiye hiç gecikmeden, ekonomik kriz tellallığına başladı.







ABD'deki merkeziyle eş zamanlı bir saldırı başlatan Fox Türkiye, ana haber bülteninde muhalefet ile birlikte iktidara yüklenerek, ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşı perdelemeye çalıştı.









TERÖRİST AKLAMA MERKEZİ FOX TV

Murdoch sahibi olduğu medya şirketleriyle bugüne kadar onlarca kez Türkiye düşmanlığı yaptı.Türkiye'nin PKK ile mücadelede kazandığı başarılar Fox'u her zaman rahatsız etti. Fox TV'de PKK'lı teröristlere övgüler düzüldü, Türkiye'nin NATO'dan atılması konuşuldu.



Geçmişte Türkiye'ye saldıran terör örgütlerine övgüler düzülen siyonist Murdoch'ın Fox TV'sinde bugünlerde ABD'nin başlattığı ekonomik savaş geniş yer buluyor. Trump'ın emrinde yayın yapan FOX, Türkiye düşmanlığında başı çekiyor.









Hatta siyonist Murdoch'ın sahibi olduğu bütün medya gruplarına bağlı kanallar tek bir ağızdan Türkiye'ye saldırıyor. FoxNews haberinde kullanılan başlık bunun apaçık kanıtı; "Türkiye eriyor".







Medya gücünü Türkiye'ye saldırma üzerine kurgulayan Murdoch, bu sayede siyonist sahipleri sayesinde yılda 35 milyar dolar kazanıyor.





Ekonomik saldırıyla birlikte işgal girişiminin Türkiye ayağını ise FOX Haber'i yöneten Doğan Şentürk ve Fatih Portakal yürütüyor.

Bu akşam FOX Ana Haber'de doların yükselişiyle ilgili son derece manipülatif haberler yapıldı. Yayınlanan şu haber alçak bir provokasyon amacı taşıyor:

"Döviz artışı ölümleri beraberinde getirir. İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Zozan Pandel: "Ölümlerle sonuçlanabilecek çok ciddi bir sağlık krizi bizi bekliyor"

Murdoch elindeki medya gücüyle ABD ve İsrail'in gösterdiği hedefe saldırıyor, karşılığında milyarlarca dolarlık bir bütçe ile birlikte oldukça etkili bir manipülasyon gücüne sahip oluyor. Fox'un patronu siyonist Murdoch, bu doğrultuda Trump'ın Kudüs provokasyonuna tam destek verdi. Trump, Türkiye'nin öncülüğündeki hareketle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada büyük rezillik yaşamıştı.









Fox Türkiye ise, ABD'nin milyonlarca dolar parasal yardım ve binlerce TIR dolusu silah ve mühimmatla desteklediği PKK ile birlikte 15 Temmuz'un 1 numaralı sorumlusu terör örgütü liderini topraklarında beslediği FETÖ'yü koruyup kolluyor.



ABD'de yayın yapan FOX kanallarında bir spiker ekrandan terör örgütü DEAŞ'a teşekkür edemez ama FOX Türkiye'nin haber sunucusu Fatih Portakal, "Yatıp kalkıp PKK ve ABD'ye teşekkür etmemiz lazım" cümlesini açıkça söyleyebiliyor.

Her türlü operasyonu çekip, yalan ve iftira peşinde koştular, 24 Haziran'da ABD'nin emriyle yıkım ekibine çalıştılar, bugün de kriz tellalığı yapıyorlar. Ama Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk "Biz operasyonel gazeteci olmadık" diyebiliyor…





ABD uşağı FOX TV ve Fatih Portakal, Afrin'de PKK'yı dümdüz eden kahraman Mehmetçiğin komutanı İsmail Metin Temel'i de hedef aldı.





Fatih Portakal'ın 17 Aralık Kumpası haberini nasıl sunduğunu nasıl ıslık çaldığı ise hiç unutulmadı. Haberin muhabiri tutuklu FETÖ'cü Ercan Gün idi. Fox TV, 17/25 Aralık'tan bugüne tam bir FETÖ yuvası oldu.





Hrant Dink cinayetinden tutuklanan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün, halen de Fox TV ana haber bülteni künyesinde duruyor ve bu kanaldan maaş alıyor. Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderilen Fox Haber Müdürü Ercan Gün hakkında açıklamada bulunarak destek çıkmıştı. Portakal sosyal medya hesabından "Enseyi karartma" diye tweet attı.











Devletin gizli bilgilerini paylaşmaktan hakkında müebbet hapis istenen ancak 92 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilen Can Dündar ve Erdem Gül, hapisten çıkar çıkmaz FOX'a konuşup devleti tehdit etmişti.







Devletin gizli bilgilerini paylaşmaktan hakkında müebbet hapis istenen ancak 92 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilen Can Dündar ve Erdem Gül, hapisten çıkar çıkmaz FOX'a konuşup devleti tehdit etmişti.



