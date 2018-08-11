Suriyeli bir genç kız parasını Türk lirasına çevirdi

Türkiye'ye karşı açılan ekonomik savaşın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara yastık altındaki euro, dolar ve altınları bozdurmaları gerektiğini söylemişti. Ekonomik 15 Temmuz'da da basiretli davranan vatandaşlar, Erdoğan'ın talimatına uyup yastık altındaki dövizini bozdurdu.

SURİYELİ GENÇ KIZ PARASINI TÜRK LİRASINA ÇEVİRDİ

ABD tarafından Türkiye'ye başlatılan ekonomik 15 Temmuz saldırılarına karşı duruş da Avrupa'dan geldi. İsviçre'de yaşayan Suriyeli bir genç kız, Türkiye ekonomisine destek için, parasını Türk lirasına çevirdi.

Parasını Türk lirasına çeviren Suriyeli genç kız Türkiye'ye ve Türk halkına desteğini şu sözlerle ifade etti: "Ben eminim Türkiye kazanacak, bunun üstesinden gelecek. Ben Türkiye'yi çok seviyorum ve destekliyorum, en büyük Türkiye"



BİR DESTEK DE KATAR'DAN

Türkiye ve Türk halkına bir destek de Katar'dan geldi.



