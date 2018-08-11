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Suriyeli bir genç kız parasını Türk lirasına çevirdi

tarafından 'ye başlatılan ekonomik saldırılarına bir karşı duruş da Avrupa'dan geldi. 'de yaşayan Suriyeli bir genç kız, Türkiye ekonomisine destek için, parasını Türk lirasına çevirdi

Suriyeli bir genç kız parasını Türk lirasına çevirdi

'ye karşı açılan ekonomik savaşın ardından Başkan , vatandaşlara yastık altındaki euro, dolar ve altınları bozdurmaları gerektiğini söylemişti. Ekonomik 'da da basiretli davranan vatandaşlar, Erdoğan'ın talimatına uyup yastık altındaki dövizini bozdurdu.

SURİYELİ GENÇ KIZ PARASINI TÜRK LİRASINA ÇEVİRDİ
tarafından Türkiye'ye başlatılan ekonomik 15 Temmuz saldırılarına karşı duruş da Avrupa'dan geldi. 'de yaşayan Suriyeli bir genç kız, Türkiye ekonomisine destek için, parasını Türk lirasına çevirdi.

Parasını Türk lirasına çeviren Suriyeli genç kız Türkiye'ye ve Türk halkına desteğini şu sözlerle ifade etti: "Ben eminim Türkiye kazanacak, bunun üstesinden gelecek. Ben Türkiye'yi çok seviyorum ve destekliyorum, en büyük Türkiye"

BİR DESTEK DE KATAR'DAN
Türkiye ve Türk halkına bir destek de 'dan geldi.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 03:32
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