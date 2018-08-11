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  1. Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

da karşıtı dev

'nin haksız tehditlerine ve şantajlarına karşı vatandaşlar harekete geçti. Tepkilerini dan dile getiren vatandaşlar bir yandan ABD mallarını ederken öte yandan boyun eğmeyeceğiz mesajı verdiler...

Sosyal medyada ABD karşıtı dev protesto
'nin skandal tehdit ve şantajları vatandaşları da harekete geçirdi. 'ye karşı uygulanacağı açıklanan haksız yaptırımlar ve ABD'nin tehditkar tavrına karşı tepki gösteren vatandaşlar bir yandan üzerinden ABD mallarını ederken bir yandan da ABD'nin bu tehditkar tutumlarına karşı birlik beraberlik mesajları vererek "boyun eğmeyeceğiz" dediler...

İşte sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar...














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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 22:46
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