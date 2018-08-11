Sosyal medyada ABD karşıtı dev protesto

ABD'nin skandal tehdit ve şantajları vatandaşları da harekete geçirdi. Türkiye'ye karşı uygulanacağı açıklanan haksız yaptırımlar ve ABD'nin tehditkar tavrına karşı tepki gösteren vatandaşlar bir yandan sosyal medya üzerinden ABD mallarını protesto ederken bir yandan da ABD'nin bu tehditkar tutumlarına karşı birlik beraberlik mesajları vererek "boyun eğmeyeceğiz" dediler...
İşte sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar...
İşte sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar...
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