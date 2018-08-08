Erdoğan, sel felaketi ile ilgili bilgi aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketi nedeniyle Vali Yavuz ve Başkan Yılmaz'ı telefonla arayarak bilgi aldı.

Telefon görüşmesinde Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gidecek.