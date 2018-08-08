Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret eden Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl, Yerlikaya ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçikler için sözleri Servet Kabakçı'ya ait olan "Bil Oğlum" türküsünü söyledi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANINA HEDİYEMİZDİR"

Türküyü seslendirdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderen asrın güreşçisi Yerlikaya ve Bingöl, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı Sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağanımızdır, saygılarımızla" ifadelerini kullandılar.







BAŞKAN ERDOĞAN DAHA ÖNCE ŞARKIYI SESLENDİRMİŞTİ

Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır birliklerini ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret ettiği esnada Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı ile birlikte 'Bil oğlum' türküsünü seslendirmişti ve videoyu sosyal medya hesaplarından "Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza..." ifadesini kullanarak paylaşmıştı.



