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ve , Erdoğan ve Mehmetçikler için 'Bil Oğlum' türküsünü söyledi

Ünlü türkücü , Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ile birlikte "Bil Oğlum" türküsünü seslendirdi. Bingöl, bu türkü "Başkan ve Mehmetçiklerimize hediyemizdir" dedi.

Erdoğan ve Mehmetçikler için söylediler

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı 'yı makamında ziyaret eden Türk Halk Müziği Sanatçısı , Yerlikaya ile birlikte ve Mehmetçikler için sözleri Servet Kabakçı'ya ait olan "Bil Oğlum" türküsünü söyledi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANINA HEDİYEMİZDİR"
Türküyü seslendirdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderen asrın güreşçisi Yerlikaya ve Bingöl, " Cumhuriyeti Devleti Başkanı Sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağanımızdır, saygılarımızla" ifadelerini kullandılar.



BAŞKAN ERDOĞAN DAHA ÖNCE ŞARKIYI SESLENDİRMİŞTİ
Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır birliklerini ve 'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret ettiği esnada Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı ile birlikte 'Bil oğlum' türküsünü seslendirmişti ve videoyu sosyal medya hesaplarından "Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza..." ifadesini kullanarak paylaşmıştı.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 18:30
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