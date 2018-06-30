24 Haziran seçimlerinde FETÖ gibi büyük bir takiyye örneği sergileyen ve kamuoyuna "AK Parti'yi destekliyoruz" açıklaması yaparak perde arkasında Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti'yi destekleyen Süleymancılar'la ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

24 Haziran öncesi kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklarda bulunan Alihan Kuriş'in Hollanda'da bulunduğu ortaya çıktı. Hangi tarihte Hollanda'ya gittiği ve Türkiye'den ayrılırken yasa dışı yollara başvurup vurmadığı henüz gizemini koruyor. Kuriş'in seçim öncesi yaptığı pazarlıklar neticesinde cemaate bağlı yurtlara yazı göndererek seçimlerde açıkça İyi Parti'ye destek istediği ve İyi Parti'ye oy verilmesi konusunda telkinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

YARIŞ ATI TUTKUNU

Hollanda'ya kaçtığı iddia edilen ve Süleymancılar Cemaati'nin liderlik görevini üstlenen 37 yaşındaki Alihan Kuriş'in tam bir yarış atı tutkunu olduğu öne sürüldü. Adına kayıtlı 11 adet yarış atı olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in atlara ve yarışlara özel merakı olduğu belirtildi. Cemaat üyelerinden hayır adı altından toplanan paraların bir kısmının bu yarış atlarına yatırıldığı ve atların bakımları ile masraflarının bu paralardan karşılanıldığı iddia edildi. İddiayı avukat Burak Bekiroğlu, Twitter hesabından paylaştı.



*Alihan Kuriş'e ait 11 adet at bulunduğu bilgisi Avukat Burak Bekiroğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı

DEĞERLERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Alihan Kuriş'e ait atların değerleri dudak uçuklatan cinsten. Ortalama fiyatları 80 bin lira ile 300 bin lira arasında değişen 11 adet atı bulunan Kuriş'in bu tutkusunun yarışlarda da devam ettiği iddia edildi. Atlarının bakımı için hiçbir masraftan kaçmayan Kuriş'in yarışlara da ilgisi bulunduğu iddialar arasındaki yerini alırken, Hollanda'da bulunan Alihan Kuriş'in atlarıyla ilgili gelişmeleri bu ülkeden de takip ettiği belirtildi.

İŞTE ALİHAN KURİŞ'İN ASCOT İSİMLİ ATININ KAYDI

Alihan Kuriş'e ait Ascot'un en son 2014 yılında düzenlenen özel kupalarda yarıştığı belirlendi.





*Kayıtlar Türkiye Binicilik Federasyonu'nun internet sitesinden alınmıştır