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'deki pankart soruşturması: Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin () mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı 'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ODTÜdeki pankart soruşturmasında flaş gelişme!
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden pankartı taşıyan D.C.Y, B.A. ve F.E.D. ile pankartı hazırladığı tespit edilen Ö.K, tutuklandı. Pankartı bastığı belirlenen Ş.D. ise serbest bırakıldı.

'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankart taşınmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.


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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 09:36
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