25 GÜN ASKERLİK SÜRESİ OLACAK

TORBA YASAYA EKLENECEK

Milyonlarca vatandaşın beklediği bedelli askerlik müjdesi geldi. Son günlerde Hükümet'in bedelli askerlik açıklamasından sonra yaklaşık 5 milyon asker adayını bedelli askerlik heyecanı sarmıştı. Asker adayları ve yakınları internet üzerinden bedelli askerlik yaşı ve ücretine dair araştırmalar yapıyordu ki AK Parti 'den son dakika bedelli açıklaması geldi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bugün basına yaptığı açıklamalarda önemli bilgiler verdi. Bedelli askerlik ile ilgili de açıklama yapan Turan 2018 bedelli askerlik yaşının 25 bedelli askerlik ücretinin ise 15 bin TL olduğunu açıkladı. Turan, açıklamasında kimsenin beklemediği bir detaya da yer verdi. Turan bedelli askerlik yapanların ayrıca 25 gün askerlik süresinin olduğunu belirtti.AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik açıklamasını yaptı. AK Partili Turan'ın sözleri şöyle:"Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık.""Bugün bir kaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir. Biz AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi ihmal ettik ki bunu edelim?"

BEDELLİ ASKERLİK YAŞI KAÇ OLDU?

2018 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR

"Ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizimi için bir görevdi. İstiyoruz ki, profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun. Bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Çok büyük bir yığılma var.""Kulis bilgisi, duyuma buna gerek yok. Biz şeffaf insanlarız. Yeni gelişmeyi sizinle paylaşmak istedim. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur.""Şu anki bedelli teklifinin içeriğini değerlendirecek olan genel kuruldur. Bizim teklifte, 15 bin bedel, 25 yaş sınırı ve 25 gün askerlik yapma şartı geliyor."