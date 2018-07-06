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mezuniyetinde 'a hakaret pankartları açıldı

Eğitimde başarı göstermek yerine sürekli imza attığı skandallarla gündeme gelen 'de yine akıl almaz bir rezillik yaşandı. Bugün gerçekleşen mezuniyet töreninde bir grup "öğrenci" 'a karşı adeta hakarette sınırları zorlayan pankartlar taşıdı

ODTÜ mezuniyetinde skandal pankartlar
Skandalları bitmek bilmeyen 'de bugün yine bir rezalet yaşandı. Sözde mezuniyet törenini siyasal şova çeviren "öğrenciler", Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 'a karşı akıl almaz hakaretler içeren pankartlar taşıdılar.



Her fırsatta kısıtlanan özgürlüklerinden, demokrasi ve medeniyetten bahseden, ülkede sözde diktatöryel bir yönetim olduğundan şikayet eden bu sözde "öğrenciler" açtıkları skandal pankartlarla adeta sınırları zorladılar.

Görüntülerin ya düşmesi üzerine vatandaşlar "ODTÜ'yü yıkın, üniversite yapın", "bu rezilliğe kim nasıl izin verdi?" ve "bu edepsizliğin hesabı kesinlikle sorulmalı" yorumları yaparak adeta siyasal şova dönüşen bu skandal töreni organize edenleri ve bu soysuzluğa göz yumanları eleştirdi.

BÖYLE HOCAYA BÖYLE ÖĞRENCİ

Yine aynı törende siyasal şovlarına devam eden bu sözde öğrenci grubu; Erdoğan'a hakarette sınırları zorlarken öte yandan da 'ye methiyeler düzdü.



süreci boyunca sürekli "öğretmenliğinden" dem vuran ve bu sayede oy toplamaya çalışan fakat yaptığı her açıklama ve yıkım vaadiyle tepkileri üzerine çekip sandığa gömülen Muharrem İnce'ye destek veren bu öğrencilerin, hakkında açtıkları skandal pankartlara da vatandaşlar sosyal medyada "böyle hocanın böyle öğrencisi olur" diye tepki gösterdiler.

HESABI SORULSUN

Görüntüler sosyal medyanın gündemini sarsarken skandal pankartlara karşı tepki yağdıran vatandaşlar "bu rezilliğe kim göz yumduysa hesabı sorulsun" yorumları yaparak, siyasal şova dönen bu sözde mezuniyet töreni ve hakaret skandallarının failleri hakkında gereğinin yapılmasını istediler.
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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 21:22
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