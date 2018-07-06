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Erdoğan cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı

Erdoğan cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisinde kıldı

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından, Başbakan Binali Yıldırım ile Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti.

Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek, bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

  • 06 Temmuz 2018, Cuma 14:58
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