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’deki Geçiş Töreni'ne 'den katılım

Pazartesi günü 'de düzenlenecek törene Avrupa Birliği'nin Göçlerden Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos da katılacak.

Külliye’deki törene ABden katılım
Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı si'nde yapılacak olan geçiş törenine katılmak üzere 17 ülke cumhurbaşkanı Ankara'ya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni pazartesi günü saat 17:00'da Beştepe'de yapılacağı açıklandı.

Yeni kine 9 Temmuz'da saat 21.00'da TBMM'de açıklanacak.

Törene yabancı devlet adamları da katılacak.

TÖRENE HANGİ ÜLKENİN CUMHURBAŞKANLARI KATILACAK?
17 ülkenin cumhurbaşkanı 9 Temmuz'da Ankara'da olacak. Törene Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, Ukrayna, Pakistan, Gine, Somal ve Zambiya cumhurbaşkanları katılacak. Venezuela Devlet Başkanı Nicalos Maduro da törende yerini alacak.

AB'DEN KATILIM
Külliye'deki törene Avrupa Birliği'nin Göçlerden Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos da katılacak.
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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 15:06
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