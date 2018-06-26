Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünün bakkalı, PKK'lı teröristlerce katledildi. Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde elleri direklere bağlanarak, hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu, silahla kafasından vurularak öldürülen kişinin köyün bakkalı olduğunu belirledi.

PKK'lı teröristlerin 'işbirlikçi' olduğu gerekçesiyle katlettiği şahsın ismiyle ilgili bilgi verilmedi.

HDPKK'YI MECLİS'E TAŞIDILAR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimin ardından geçtiği kameraların karşısında terör örgütünün siyasi kolu gibi hareket eden HDPKK'yı Meclis'e soktuklarını şu ifadelerle itiraf etmişti: "İktidarın istediği iki partili bir Meclis'ti, şimdi bütün renkleri Meclis'e taşımayı başardık. Bu bizim demokrasiye olan bağlılığımızı gösterir."