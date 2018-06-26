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'lı teröristler 'da AK Partili diye köy bakkalını katletti

'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt Köyü'nün bakkalı, AK Partili olduğu için 'lı teröristlerce katledildi.

PKKlı teröristler Ağrıda AK Partili diye köy bakkalını katletti

'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünün bakkalı, 'lı teröristlerce katledildi. Doğubayazıt ilçesine bağlı elleri direklere bağlanarak, hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu, silahla kafasından vurularak öldürülen kişinin köyün bakkalı olduğunu belirledi.

PKK'lı teröristlerin 'işbirlikçi' olduğu gerekçesiyle katlettiği şahsın ismiyle ilgili bilgi verilmedi.

HDPKK'YI MECLİS'E TAŞIDILAR
Genel Başkanı , seçimin ardından geçtiği kameraların karşısında terör örgütünün siyasi kolu gibi hareket eden HDPKK'yı Meclis'e soktuklarını şu ifadelerle itiraf etmişti: "İktidarın istediği iki partili bir Meclis'ti, şimdi bütün renkleri Meclis'e taşımayı başardık. Bu bizim demokrasiye olan bağlılığımızı gösterir."

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  • 26 Haziran 2018, Salı 00:58
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