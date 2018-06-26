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'de 'liler Türk bayrağı bulunan araca saldırdı

'de seçim gecesi kameralara yansıyan görüntüler, örgütün partisine oy veren Kemalistleri pişman edecek cinsten.

İzmirde HDPliler Türk bayrağı bulunan araca saldırdı

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı düşmanlığıyla hareket eden bazı çevreler, terör örgütü 'nın siyasi kanadı 'nin barajı aşmasına destek oldu.

EMANET OYLARIN SONUCU
Öyle ki; Doğu'da oy düşüşü yaşayan HDP, Batı'da artan oylarıyla barajı geçmeyi başardı.

Örgütün siyasi kanadının barajı geçmesi, 'nin kalesi olarak 'de de kutlandı. Ancak terör yandaşlarının kutlaması yine saldırılara dönüştü.

TÜRK BAYRAKLI ARACA SALDIRI
Teröristbaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atan PKK sempatizanları, benzin istasyonunda içerisinde Türk bayrağı olan ve bir kadının kullandığı araca saldırdı.

Saldırıya uğrayan kadınların da Türk bayraklarıyla seçim kutlamasından döndüğü öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 11:54
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