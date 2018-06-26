Gizli ittifak

Sırtını terör örgütü PKK'ya dayayan HDP, hendek siyaseti yaptı. Vekilleri, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldı. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde hendek ve barikat siyaseti tutmadı. Hendek siyasetiyle yakılıp yıkılan yerleri yeniden inşa eden AK Parti, kayyum görevlendirilen belediyelerde oylarını arttırdı. PKK'nın siyasi uzantısı olarak teröre kol kanat geren HDP ise büyük hüsrana uğradı. Terör saldırılarının yoğun yaşandığı Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Tunceli, Van, Hakkari'nin de bulunduğu 12 ilde HDP'nin oyu 1 Kasım 2015 seçimlerine göre azaldı. Batı'daki sandıklardan ise ilginç bir sonuç çıktı. Doğu'daki vatandaşlarımızdan oy alamayan HDP, CHP'nin kalesi durumunda olan illerde oylarını arttırdı.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 8,4 oy aldı.
YEDİ İLÇEDE OYLAR KAYDI
HDP'nin baraj altında kalacağını düşünerek korkuya kapılan bazı CHP'li seçmenler, oylarını HDP'den yana kullandı. Hal böyle olunca CHP'nin son dönemdeki seçimlerde ilk sırada çıktığı İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, bu seçimde oyu düşerken, HDP'nin oyları arttı. İzmir'de, CHP'nin 2015'de aldığı yüzde 46,8'lik oy oranı, 24 Haziran seçimlerine göre yüzde 41.8'e gerilerken, HDP'nin yüzde 8.6 olan oyu ise yüzde 11,4'e çıktı. Aydın'da, 2015'te yüzde 40,8 olan CHP'nin oy oranı yüzde 34.2'ye geriledi, HDP'nin oyları yüzde 7'den, yüzde 9.2'ye ulaştı. İstanbul'da da benzer bir tablo vardı. CHP'nin kalesi olan Adalar, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Maltepe, Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerde de Selahattin Demirtaş'ın oyları yüzde 2-5 arasında kalırken, HDP yüzde 10-20 puan arasında oy aldı. Bu ilçelerde CHP'nin 2015 seçimlerine oranla yaklaşık yüzde 10 oy kaybı yaşadığı saptandı.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 8,4 oy aldı.
YEDİ İLÇEDE OYLAR KAYDI
HDP'nin baraj altında kalacağını düşünerek korkuya kapılan bazı CHP'li seçmenler, oylarını HDP'den yana kullandı. Hal böyle olunca CHP'nin son dönemdeki seçimlerde ilk sırada çıktığı İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, bu seçimde oyu düşerken, HDP'nin oyları arttı. İzmir'de, CHP'nin 2015'de aldığı yüzde 46,8'lik oy oranı, 24 Haziran seçimlerine göre yüzde 41.8'e gerilerken, HDP'nin yüzde 8.6 olan oyu ise yüzde 11,4'e çıktı. Aydın'da, 2015'te yüzde 40,8 olan CHP'nin oy oranı yüzde 34.2'ye geriledi, HDP'nin oyları yüzde 7'den, yüzde 9.2'ye ulaştı. İstanbul'da da benzer bir tablo vardı. CHP'nin kalesi olan Adalar, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Maltepe, Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerde de Selahattin Demirtaş'ın oyları yüzde 2-5 arasında kalırken, HDP yüzde 10-20 puan arasında oy aldı. Bu ilçelerde CHP'nin 2015 seçimlerine oranla yaklaşık yüzde 10 oy kaybı yaşadığı saptandı.
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