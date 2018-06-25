HDP'nin baraj sorunu 24 Haziran seçimlerinin en çok konuşulan konularından birisi olmuştu.

BARAJ ALTINDA KALMASI BEKLENİYORDU

7 Haziran seçimlerinde yakaladığı oy oranının ardından seçmende hayal kırıklığı yaratan partinin baraj altında kalması bekleniyordu.

Dün gece seçim sonuçlarının açıklanmasıyla HDP'nin barajı geçmeyi başardığı görüldü. Böylece HDP, yeniden TBMM'deki yerini aldı.

CHP KANDİL'İN PARTİSİNİ KURTARDI

Ancak HDP'nin doğuda oylarının düştüğü gözlemlendi. HDP'yi baraj altına itmekten CHPdesteği kurtardı. Bunu da batıda oyların yükselmiş olmasından anlayabiliyoruz.

Böylece CHP, Kandil'in partisini Meclis'e sokarak bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.