Hükümetten Suruç saldırıyla ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan, Suruç'taki saldırıya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bozdağ, "Saldırganların PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net." dedi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum." diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum." diye konuştu.
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