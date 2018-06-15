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Hükümetten Suruç saldırıyla ilgili açıklama

Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü , Suruç'taki saldırıyla ilgili, "'de tehditle, şiddetle, baskıyla, korkuyla, ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacaktır. Bunların terör örgütünün maşası olduğu çok net." dedi.

Hükümetten Suruç açıklaması!
Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü 'dan, Suruç'taki saldırıya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bozdağ, "Saldırganların terör örgütünün maşası olduğu çok net." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum." diye konuştu.
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  • 15 Haziran 2018, Cuma 12:49
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