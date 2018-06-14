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  1. Cumhurbaşkanlığı'ndan Suruç saldırısı açıklaması

Katliamın işbirlikçisi

ilçesinde çalışmalarını yürüttükleri sırada terör örgütü ve siyasi uzantısı üyelerinin saldırısı sonucu 'ın ağabeyi Mehmet Yıldız ile beraber 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. ’liler da gösterdikleri tepkilerle HDPKK katliamının işbirlikçisi gibi davrandılar.

Katliamın işbirlikçisi CHP

'liler da gösterdikleri tepkilerle HD katliamının işbirlikçisi gibi davrandılar. PKK terör örgütünün siyasi kolu ile 24 Haziran leri için ittifak halinde çalışan CHP, 'taki katliamda da terör örgütü ve uzantısının yanında yer aldı.

CHP Milletvekili sosyal medyada yaptığı ve büyük tepki çeken paylaşımında, HDP'lerin silahlı saldırısını "'ye tepki", 4 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı saldırıyı "olay" gibi gösterdi.

Tanal skandal paylaşımında Ak Partililere saldıran PKK'lıları "esnaf" olarak tanımlayıp, hayatını kaybedenlerden biri, yaralananlardan da dördü AK Parti vekilinin kardeşleri olması gerçeğini "tepki üzerine olaylar olmuştur" ifadesiyle büyük bir yalana imza atıp HDPKK katliamını örtmeye çalıştı.

CHP FETÖ'den sonra PKK terör örgütüyle işbirliği içinde Suruç'taki katliamın ortaklığına soyundu.

CHP'li vekil Tanal'ın Suruç'taki saldırıya gösterdiği tepkinin aynısı PKK'lılarca da sergilendi.






Bu arada Suruç'ta HDPKK'lı kalleşlerin saldırısına uğrayan ve kardeşini kaybeden Ak Parti 'ın Suruç esnafını ziyaretinden karelerle ortaya çıkan gerçek, CHP'nin HDPKK yanında nasıl bir karartma peşinde olduğunu da gösterdi.



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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 22:47
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