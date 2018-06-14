CHP'liler sosyal medyada gösterdikleri tepkilerle HDPKK katliamının işbirlikçisi gibi davrandılar. PKK terör örgütünün siyasi kolu HDP ile 24 Haziran seçimleri için ittifak halinde çalışan CHP, Suruç'taki katliamda da terör örgütü ve uzantısının yanında yer aldı.



CHP Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyada yaptığı ve büyük tepki çeken paylaşımında, HDP'lerin silahlı saldırısını "AK Parti'ye tepki", 4 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı saldırıyı "olay" gibi gösterdi.





Tanal skandal paylaşımında Ak Partililere saldıran PKK'lıları "esnaf" olarak tanımlayıp, hayatını kaybedenlerden biri, yaralananlardan da dördü AK Parti vekilinin kardeşleri olması gerçeğini "tepki üzerine olaylar olmuştur" ifadesiyle büyük bir yalana imza atıp HDPKK katliamını örtmeye çalıştı.



CHP FETÖ'den sonra PKK terör örgütüyle işbirliği içinde Suruç'taki katliamın ortaklığına soyundu.



CHP'li vekil Tanal'ın Suruç'taki saldırıya gösterdiği tepkinin aynısı PKK'lılarca da sergilendi.













Bu arada Suruç'ta HDPKK'lı kalleşlerin saldırısına uğrayan ve kardeşini kaybeden Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın Suruç esnafını ziyaretinden karelerle ortaya çıkan gerçek, CHP'nin HDPKK yanında nasıl bir karartma peşinde olduğunu da gösterdi.







