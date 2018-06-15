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  1. Hükümetten Suruç açıklaması!

- ittifakı harekete geçti! Şimdi de Suruç

'nin avukatlığına soyunan , Suruç'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği AK Partililere yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak büyük bir skandala imza attı.

CHP- HDP ittifakı harekete geçti! Şimdi de Suruç
'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

CHP'Lİ BAŞKAN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA
- ittifakı son yaşanan Suruç olayında yeni bir skandala imza attı. Olayla ilgili bir televizyon kanalına bağlanan CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören, HDP'lilerin saldırısını "demokratik tepki" olarak nitelendirdi. Saldırıyla ilgili AK Partilileri suçlayan CHP'li başkan "Direk bir silahlı saldırı var. Esnaf, kadın, çoluk çocuk demeden taradılar" dedi.



LEVENT GÖK'Ü GÖREVLENDİRDİ
CHP Genel Başkanı Kemal , Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği Gök, incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Suruç ilçesine gitti.

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  • 15 Haziran 2018, Cuma 13:56
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