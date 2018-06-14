Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında silahlı kavga yaşandı. Yaralılar arasında milletvekilinin kardeşinin de olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi'ndeki çarşıda yaşandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre Yıldız'ın kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye getirilişi sırasında yeniden kavga çıktı. Kavgaya çevik kuvvet polisi müdahale etti.







Kavga nedeniyle Suruç'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı.



21:41 AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Suruç'taki partililerimize ve seçmenlerimize itidal çağrısı yapıyorum. İbrahim Halil Yıldız kardeşimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum."



21:16 İçişleri Bakanı Soylu: Bu ziyareti yapmadan önce kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanmış bir durum söz konusu. Siyaseti ürküterek, korkutarak, baskı altına alarak, tahrik ederek ve buna silah karıştırarak yapmaya çalışanın yanına bırakmayız."



21:03 Şanlıurfa Suruç'ta esnaf ziyareti sırasında AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.



20:41 BAŞBAKAN YILDIRIM: VAHİM BİR HADİSE



Başbakan Binali Yıldırım ise Ümraniye'de halkla iftar açtığı Alemdar Caddesi'nde yaptığı konuşmada, Suruç'tan acı bir haber aldıklarını belirterek, seçim çalışmaları yapmakta olan milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki arkadaşlarına bir saldırı gerçekleştiğini kaydetti.



"Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti" diyen Başbakan Yıldırım, "Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlar da var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir." diye konuştu.



Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Binali Yıldırım şunları kaydetti: "Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur. Ben bu vesileyle seçime sayılı günler kalarak bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızın sükunet içinde birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmeleri ve seçime ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri, coşkulu günleri, acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok."

19:49 CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu 3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, paylaşımında, "Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır." ifadelerine yer verdi.



PKKLILAR TARAFINDAN YAPILDI!





19:36 ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



AK Parti Milletvekili Sayın İbrahim Halil Yıldız'ın, yanındaki grupla birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde biri sayın milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştır.





19:18 HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldığı TV programında, "Ben de milletvekilimizi aradım az önce başsağlığı diledim. Kendisiyle konuştum. Kardeşini kaybetmiş ve 4 ağabeyinin de yaralı olduğu bilgisini verdi." dedi.



19:12 Alınan ilk bilgilere göre, ilçede seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 11 kişi yaralandı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YILDIZ'IN AĞABEYİ VEFAT ETTİ



Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 3 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Vali Abdullah Erin, Suruç'a giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.



18:48 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.





17:43 Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'lilere bir grubun saldırdığı bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik." dedi.

Bakan Demircan, Samsun'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.





Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." ifadesini kullandı.





Demircan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, bayramın tüm İslam alemine mübarek ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada pek çok mazlumun bulunduğunu, insanların zulme uğradığı bir dönemde bir bayram idrak edeceklerine dikkati çeken Demircan, "Gönül ister ki biz burada huzur içinde bayramımızı idrak ederken, onlar da zulmün etkisinden kurtulmuş olsunlar. Bu da ancak milletin birliği, beraberliği ve güçlü Türkiye ile olacak. Bu bayramdan sonra bir bayram daha inşallah milletimiz yaşatacak. Güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi ve güçlü başkanıyla inşa edecek." diye konuştu.