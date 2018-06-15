;
Yol Durumu
  1. Suruç'taki hain saldırıda flaş gelişme

’ye atılan oylar ’ye gidecek

içinde yer alan ’nin alacağı oylar, ittifakta olması nedeniyle ’ye verilmiş olacak. Eski Genel Sekreteri Suat Pamukçu, “Vebalden korkanlara son uyarı olsun” diyerek, SP’ye oy verecekleri uyardı: CHP, Türkiye genelinde vekil sayısını SP sayesinde 10’dan fazla artıracak.

SP’ye atılan oylar CHP’ye gidecek
Eski Genel Sekreteri Suat Pamukçu, 'nda yer alan Saadet Partisi'ne verilen oyların 'ye yarayacağını örneklerle anlattı.
Getirilen ittifak düzenlemesinin Saadet Partisi'ne 'baraj avantajı' sağladığı ve baraj olmadığı için milletvekili çıkarabileceğinin sanıldığını vurgulayan Pamukçu, "vebalden korkanlara son uyarı olsun" diyerek, 7 Haziran 2015 lerini baz alarak 'ye verilen oyları somut örneklerle anlattı.



7 HAZİRAN ÖRNEĞİ
Buna göre, 7 Haziran 2015'teki seçimde CHP, Adana'dan 4 milletvekili çıkarırken, aynı sonuçlar bugünkü ittifak sistemine taşındığında çıkaracağı milletvekili sayısı 5'e yükseliyor. Aynı şekilde 'da 5 milletvekili kazanan CHP'nin vekil sayısı bir artarak 6'ya çıkıyor. 'ta 2015'te 2 milletvekili çıkaran CHP, mevcut sistemde milletvekili hanesine bir isim daha yazdırarak 3'e yükseliyor. 'da ise 3 olan milletvekilini 4'e çıkarıyor.

FAZLADAN 10 VEKİL
Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'deki söz konusu artışın nedeni ise Saadet Partisi; Adana, Bursa, Zonguldak ve Manisa'da milletvekili çıkaracak oy sayısına ulaşamadığı için kendisine verilen oyların hepsinin ittifakındaki en çok oy alan partiye yani CHP'ye yaramasından kaynaklanıyor. Yani söz konusu örneklerde belli bir oy oranının altında kalan Saadet Partisi, Meclis'e vekil gönderemezken, ona verilen oylar yeni sisteme göre ittifak içinde olduğu CHP'ye kaydırılıyor. Bu duruma göre yapılan hesaplamada CHP, Türkiye genelinde normal şartlar altında kazandığı milletvekili sayısını Saadet Partisi sayesinde 10'dan fazla artırmış oluyor.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 15 Haziran 2018, Cuma 12:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar