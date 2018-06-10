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Zile İlçe Başkanı istifa etti

Genel Başkanı 'nun izlediği politika ve attığı siyasi adımlara, partililerden tepki gelmeye başladı.

Saadet Partisi Zile İlçe Başkanı istifa etti
'nin terör suçundan tutuklu cumhurbaşkanı adayı 'a, 'nin ardından de sahip çıktı.

HDP'DEN SAADET'E GEÇİŞ
Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılmasını söyleyen Karamollaoğlu, terör örgütü 'nın siyasi kanadı olan HDP'den, 'ı da partiye kattı. 24 Haziran sürecinde yaptığı açıklamalarla parti tabanını oldukça şaşırtan Karamollaoğlu'na, ilk tepki de 'ın Zile ilçesinde Saadet Partisi İlçe Başkanı olan Serdal Akçay'dan geldi.


Serdal Akçay


Bu nedenle ilçe başkanlığı ve partisinden istifa ettiğini belirten Akçay, şunları kaydetti:

BENİM BÖYLE LİDERİM OLAMAZ
"Yıllarca ülkemizde askerimizi, sivilimizi, polisimizi şehit eden, terör örgütlerine yandaşlık eden, propagandasını yapan Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını arzu ile bekleyen, ümit eden bir lider benim liderim asla olamaz. Sayın Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde de 'da Kürdistan kelimesinin kabul edilebilir olduğunu söylemesi bu da bizleri ayrıca üzmüş ve rahatsız etmiştir. Bu nedenle Saadet Partisi İlçe Başkanlığından, Sayın 'nun Zile temsilciliğinden ve Sadet Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

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  • 10 Haziran 2018, Pazar 12:40
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