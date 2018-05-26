Madımak katliamı sırasında Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı propagandası için çıktığı canlı yayında ittifak yaptığı CHP'lileri kızdıracak bir açıklama yaptı.

"PENCERELERİ AÇMADIKLARI İÇİN ÖLDÜLER"

Karamollaoğlu, "Katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları öldürmek için yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler yakılmış, arabalar yakılmış.. Arkasında da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar da pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş." dedi.

CHP'LİLERİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUM

Aslında Temel Karamollaoğlu ile ittifak yapmayı pek çok CHP'li istemiyordu. Madımak katliamı için Karamollaoğlu ile bağlantı kuran CHP'liler, AK Parti oylarını bölmek için buna razı oluyordu. Saadet Partisi Lideri, CHP'lilerce tepki çeken açıklamayı yapmasına rağmen tepki almadı. Çünkü CHP'liler işbirliği yaptığı siyasetçiye muhalefet edememek gibi bir duruma düştü.

NE DİYOR BU BAKIŞI

Karamollaoğlu'nun Artı TV canlı yayınında söylediği bu sözler, spikerin de şaşkınlığına neden oldu.

Muhafazakar oyların bölünmesi için, muhalif medyada sürekli yayınlara konuk edilen Karamollaoğlu, bu sözleriyle pişmanlığa neden oldu.

İTTİFAKTA ÇATLAK

Madımak Oteli'nde yaşananların katliam olmadığını, insanların pencereleri açmadığı için hayatını kaybettiğini belirten Karamollaoğlu CHP'lilerin sinirlerini gerdi.

GENEL MERKEZİN YÖNETTİĞİ HESAP

Siyasi isimlerin açık bir şekilde tepki göstermediği konuşmaya, CHP Genel Merkezi tarafından yönetilen hesaptan tepki tweetleri atıldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN SP'LİLER

Genel merkezde beslenen kedi adına açılan hesap üzerinden Ankara'da saldırıya uğrayan Saadet Partililere Karamollaoğlu'nun sözleri hatırlatıldı.

"PENCERELERİ NİYE AÇMAMIŞLAR"

Tweet'ler, Karamollaoğlu'na bir dönem katil diyen ancak ittifak uğruna bugünlerde sessizliğini koruyan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından da beğenildi.

Tweet'te Karamollaoğlu'nun sözleri hatırlatılarak, "Ankara'da bayraklama çalışması yaparken saldırıya uğrayan Saadet Partililer olmuş. Benim anlamadığım pencereleri niye açmamışlar" ifadelerine yer verilmişti.