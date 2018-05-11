Seçim startını İstanbul'da veren Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Karamollaoğlu, dua ettiği sırada 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaştı.

"ERBAKAN HOCANIN YOLUNDAN ADAM GİBİ GİDİN"

Karamollaoğlu, "Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor. Erbakan hocamın yolundan adam gibi gidin." diyen Esma Yılmaz'ın yanına gitti. Esra Yılmaz'ın tepkisinin devam etmesi üzerine Karamollaoğlu, "Kızım sana Allah akıl fikir versin" diyerek karşılık cevap verdi. Esma Yılmaz, gruptan bazı kişiler tarafından buradan uzaklaştırıldı.

HAİNLERE KARŞI KAHRAMANCA DİRENDİ

15 Temmuz gecesi Saraçhane'de darbeci askerleri ikna etmeye çalışırken şehit düşen İbrahim Yılmaz, "Keşke burada bir mezar yerimiz olsaydı" dileğinde bulunduğu ve 3 gün önce ziyarete gittiği şehitliğe defnedildi.

25 yaşındaki İmam İbrahim Yılmaz, televizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "meydanlara çıkın" çağrısını duyduktan sonra "belki bir daha bir araya gelemeyiz" diyerek ısrarla görüşmek için çağırdığı abisini beklemeden yollara düşmüştü.

GÖĞSÜNDE 2 KURŞUN YARASI

İbrahim Yılmaz, direnenlere destek vermek için Saraçhane'de toplanan halkın arasında katılmıştı. Diğer vatandaşlarla birlikte darbeci askerleri ikna etmeye çalışıyorlardı ancak bu sırada askerleri komuta eden Albay, "Ne duruyorsunuz, vurun, indirin, tarayın" emrini verdi. Darbeci askerlerin açtığı ateş sırasında göğsüne 2 kurşun isabet eden İbrahim Yılmaz, 15 Temmuz gecesi olay yerinde şehit olmuştu.

KARAMOLLAOĞLU: DİYECEK BİR ŞEY YOK

Temel Karamollaoğlu, "İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok" ifadesini kullandı. "Bana 'provokasyon yapmaya mı geldin?' diyorlar" diyen Esra Yılmaz ise amacının provokasyon olmadığını belirtti.