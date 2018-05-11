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Saadet Partisi Genel Başkanı 'dan Şehidinin Eşine büyük terbiyesizlik

çalışmalarına başlayan SP lideri bugün Fatih Sultan Mehmed Han'ın kabrini ziyaret ettiği sırada yaşanan olaylar büyük tepkiye neden oldu. Karamollaoğlu'nun şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi 'a hakaret etmesi ve üzerine yürümesi büyük tepkilere neden oldu. Şehit eşi ise Karamollaoğlu'na tepkisini "Erbakan hocamızın yolundan adam gibi gidin" diyerek gösterdi.

Şehit eşinden Karamollaoğluna: Adam gibi gidin

startını 'da veren Saadet Partisi'nin adayı , 'in türbesini ziyaret etti. Karamollaoğlu, dua ettiği sırada şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi 'ın tepkisiyle karşılaştı.

"ERBAKAN HOCANIN YOLUNDAN ADAM GİBİ GİDİN"
Karamollaoğlu, "Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor. yolundan adam gibi gidin." diyen Esma Yılmaz'ın yanına gitti. 'ın tepkisinin devam etmesi üzerine Karamollaoğlu, "Kızım sana Allah akıl fikir versin" diyerek karşılık cevap verdi. Esma Yılmaz, gruptan bazı kişiler tarafından buradan uzaklaştırıldı.

HAİNLERE KARŞI KAHRAMANCA DİRENDİ
15 Temmuz gecesi Saraçhane'de darbeci askerleri ikna etmeye çalışırken şehit düşen İbrahim Yılmaz, "Keşke burada bir mezar yerimiz olsaydı" dileğinde bulunduğu ve 3 gün önce ziyarete gittiği şehitliğe defnedildi.
25 yaşındaki İmam İbrahim Yılmaz, televizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "meydanlara çıkın" çağrısını duyduktan sonra "belki bir daha bir araya gelemeyiz" diyerek ısrarla görüşmek için çağırdığı abisini beklemeden yollara düşmüştü.

GÖĞSÜNDE 2 KURŞUN YARASI
İbrahim Yılmaz, direnenlere destek vermek için Saraçhane'de toplanan halkın arasında katılmıştı. Diğer vatandaşlarla birlikte darbeci askerleri ikna etmeye çalışıyorlardı ancak bu sırada askerleri komuta eden Albay, "Ne duruyorsunuz, vurun, indirin, tarayın" emrini verdi. Darbeci askerlerin açtığı ateş sırasında göğsüne 2 kurşun isabet eden İbrahim Yılmaz, 15 Temmuz gecesi olay yerinde şehit olmuştu.

KARAMOLLAOĞLU: DİYECEK BİR ŞEY YOK
Temel Karamollaoğlu, "İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok" ifadesini kullandı. "Bana 'provokasyon yapmaya mı geldin?' diyorlar" diyen Esra Yılmaz ise amacının provokasyon olmadığını belirtti.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 19:52
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