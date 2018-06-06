Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan SP Lideri, hükümeti yerli olmamakla eleştirmeye başladı.

REKLAM ARASINDA TELEFON GELDİ

İHA ve SİHA konusunda bilgisiz bir şekilde ülkesini aşağılayan Karamollaoğlu, reklam arasında gelen telefon üzerine bu sözlerini düzeltmek zorunda kaldı.

SP Lideri, önce "İHA ve SİHA'larda bile dışarıya muhtacız. İHA'ları yapanlar, onun merceğini kendileri yapmıyor ki" dedi.

Karamollaoğlu, reklam arasında kendisine telefon geldiğini belirterek "Yüzde 98 yerli yapıyormuşuz." dedi.