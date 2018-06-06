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'ndan S çarkı

Canlı yayında ve SİHA'ları bilgisiz bir şekilde eleştiren Saadet Partisi Lideri reklam arasında gelen telefon üzerine çark ederek sözlerini düzeltti.

Temel Karamollaoğlundan SİHA çarkı

Saadet Partisi Genel Başkanı , Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lideri, hükümeti yerli olmamakla eleştirmeye başladı.

REKLAM ARASINDA TELEFON GELDİ

ve SİHA konusunda bilgisiz bir şekilde ülkesini aşağılayan Karamollaoğlu, reklam arasında gelen telefon üzerine bu sözlerini düzeltmek zorunda kaldı.

SP Lideri, önce "İHA ve SİHA'larda bile dışarıya muhtacız. İHA'ları yapanlar, onun merceğini kendileri yapmıyor ki" dedi.

Karamollaoğlu, reklam arasında kendisine telefon geldiğini belirterek "Yüzde 98 yerli yapıyormuşuz." dedi.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 14:34
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