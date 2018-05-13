Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, ilk seçim mitingini bugün memleketi Sivas'ta gerçekleştirdi. Sivas'ta yapımı devam eden hızlı trenin hizmet olmadığını, göçü hızlandıracağını söyleyen Karamollaoğlu, "Biz Sivas'a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas'a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil. Biz hızlı tren yapılsın demiyoruz. Ben bunu dedim ya yarın bazı malum televizyon kanalları 'Şuna bak hızlı treni bile Sivas'a çok gördü derler. Rabbim size akıl fikir versin" dedi.

NECMETTİN ERBAKAN'A İHANET

Milli Görüş çizgisinde olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "hızlı tren" karşıtı sözleriyle, yıllarca Türkiye'nin kalkınma projelerinin başında hızlı trenleri de savunan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan'la da "vizyon" olarak yollarının ayrıldığını gösterdi. Rahmetli Erbakan, "Milli Görüş" çizgisinin ekonomik refah ve kalkınma projeleri arasında hep hızlı tren yapımını da savundu. Erbakan Hoca pek çok konuşmasında, "Büyük ulaştırma tesisleri; Otoyol projeleri. Bölünmüş yol projeleri, hızlı tren, hava meydanı ve liman projeleri. Milli Görüş geliyor, oyuncak değil bu. Dünya değişiyor. Bak, boğazın içerisinde tünel. Üstünden üçüncü köprü. İzmit Körfezi ve Çanakkale köprüsü. Bunlar yapılacak. Sonra hızlı tren yapılacak. Gerçekten hızlı tren. Öyle adam öldüren tren değil." demiş ve hızlı trenin önemine dikkat çekmişti.

Hatta 25 Ocak 1997 tarihli Hürriyet gazetesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hızlı trennin de yer aldığı seçim projeleri ile dalga geçen bir karikatür yayınlamıştı. Refah Partisi'nin 1997 yılında gündeme getirdiği ve Necmettin Erbakan'ın 'Yeniden Büyük Türkiye Projesi' başlığı ile açıkladığı projeler arasında Ankara-İstanbul arası hızlı tren ve 81 ile havaalanı yer alıyordu.

Karamollaoğlu Sivas'ta yaptığı açıklamalarla Necmettin Erbakan'ın yolundan gitmediğini kanıtlamış oldu.