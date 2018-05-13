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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: " hizmet değil"

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'a hakaret etmesi ve üzerine yürümesi büyük tepkilere neden olmuştu. Karamollaoğlu bugün de Sivas'ta yaptığı mitingde Sivas'ta yapılan in hizmet olmadığını söyleyerek daha önce hızlı tren yapılması konusunda büyük projeleri bulunan 'a adeta ihanet etti.

Erbakana ihanet değildir de nedir

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, ilk seçim mitingini bugün memleketi Sivas'ta gerçekleştirdi. Sivas'ta yapımı devam eden in hizmet olmadığını, göçü hızlandıracağını söyleyen Karamollaoğlu, "Biz Sivas'a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas'a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip 'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil. Biz hızlı tren yapılsın demiyoruz. Ben bunu dedim ya yarın bazı malum televizyon kanalları 'Şuna bak hızlı treni bile Sivas'a çok gördü derler. Rabbim size akıl fikir versin" dedi.

NECMETTİN ERBAKAN'A İHANET

Milli Görüş çizgisinde olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "hızlı tren" karşıtı sözleriyle, yıllarca Türkiye'nin kalkınma projelerinin başında hızlı trenleri de savunan rahmetli Prof. Dr. 'la da "vizyon" olarak yollarının ayrıldığını gösterdi. Rahmetli Erbakan, "Milli Görüş" çizgisinin ekonomik refah ve kalkınma projeleri arasında hep hızlı tren yapımını da savundu. Erbakan Hoca pek çok konuşmasında, "Büyük ulaştırma tesisleri; Otoyol projeleri. Bölünmüş yol projeleri, hızlı tren, hava meydanı ve liman projeleri. Milli Görüş geliyor, oyuncak değil bu. Dünya değişiyor. Bak, boğazın içerisinde tünel. Üstünden üçüncü köprü. İzmit Körfezi ve Çanakkale köprüsü. Bunlar yapılacak. Sonra hızlı tren yapılacak. Gerçekten hızlı tren. Öyle adam öldüren tren değil." demiş ve hızlı trenin önemine dikkat çekmişti.

Hatta 25 Ocak 1997 tarihli Hürriyet gazetesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hızlı trennin de yer aldığı seçim projeleri ile dalga geçen bir karikatür yayınlamıştı. 'nin 1997 yılında gündeme getirdiği ve Necmettin Erbakan'ın 'Yeniden Büyük Türkiye Projesi' başlığı ile açıkladığı projeler arasında Ankara-İstanbul arası hızlı tren ve 81 ile havaalanı yer alıyordu.

Karamollaoğlu Sivas'ta yaptığı açıklamalarla Necmettin Erbakan'ın yolundan gitmediğini kanıtlamış oldu.

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  • 13 Mayıs 2018, Pazar 20:05
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